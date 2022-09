“Terra dei Fuochi”. Protocollo interistituzionale per l’utilizzo dei droni

56 Visite

“Nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Napoli, è stato sottoscritto il Protocollo

d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra i Prefetti di Napoli e Caserta, il Comandante

regionale della Guardia di Finanza, il Comandante Generale delle Forze Operative Sud

dell’Esercito italiano e l’Incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti nella regione Campania.

Scopo del protocollo è il controllo aereo coordinato della cd. “Terra dei fuochi”, per

migliorare ulteriormente e facilitare i tempi di intervento sui roghi, gli accertamenti delle

responsabilità e una più completa conoscenza del territorio.

Lo strumento pattizio, infatti, prevede una mirata attività di programmazione delle operazioni

di volo attuate dagli aeromobili e dai sistemi di aeromobili senza equipaggio impiegati dai

diversi attori operanti nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi” con l’obiettivo

primario dell’acquisizione degli elementi necessari a orientare i controlli ambientali sui siti

connotati da reale interesse operativo.

In particolare, il Comando Regionale Campania della Guardia di finanza mette a disposizione

i mezzi aerei dotati di tecnologie iperspettrali e per il telerilevamento ad alta definizione per le

attività di monitoraggio aereo delle aree d’interesse, condividendo gli obiettivi da attenzionare

con le altre Forze di polizia, Forze armate ed enti dello Stato e assicurando, tramite la

dipendente Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, lo svolgimento delle

attività di monitoraggio aereo in raccordo con gli attori istituzionali coinvolti.

Attesa la rilevanza del momento di collaborazione interistituzionale per il contrasto al

fenomeno dei roghi di rifiuti nella “Terra dei fuochi”, hanno presenziato alla sottoscrizione

anche l’Assessore regionale al Governo del Territorio, il Sindaco di Aversa, i vertici locali

delle Forze di Polizia di Napoli e di Caserta, il Comandante Raggruppamento Campania

dell’Esercito Italiano , i Comandanti regionale e provinciale di Napoli e di Caserta dei Vigili

del Fuoco, il Comandante della Polizia Metropolitana di Napoli e il rappresentante della

Polizia Provinciale di Caserta.













