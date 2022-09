Elezioni 2022, il Terzo Polo riunito a Napoli: “Conte come Achille Lauro”

128 Visite

“Ricordo che qui avevamo Lauro, che prendeva i voti regalando le scarpe, ma almeno le pagava lui. Il Reddito di cittadinanza è pagato da poliziotti, impiegati, infermieri, medici. Non l’ha regalato Giuseppe Conte». Lo ha detto a Napoli a un evento elettorale di Azione e Italia Viva, tenutosi presso la Stazione Marittima, Carlo Calenda, frontman della lista del Terzo Polo. «In questa campagna elettorale – argomenta il leader di Azione – M5s e Pd hanno dato un’immagine del Sud in cui io, che sono per tre quarti meridionale e napoletano, non mi riconosco, cioè l’idea che i problemi del Sud si risolvano con il Reddito di cittadinanza e 900 mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Non è questa la strada».

Il Mattino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS