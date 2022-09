FORZA ITALIA: SILVESTRO, “PENSIONI A MILLE EURO ANCHE PER LSU”

178 Visite

“Forza Italia è in campo per il sostegno alle fasce deboli. Più di altri siamo credibili perché quando il presidente Berlusconi ha assunto determinati impegni li ha sempre mantenuti. Disse che avrebbe portato le pensioni ad un milione di lire e lo fece”.

A dichiararlo Francesco Silvestro, candidato di Forza Italia al Senato nei collegi plurinominali Campania 01 e Campania 02.

“Abbiamo deciso – aggiunge – di portare le pensioni a 1000 euro. E’ un atto di civiltà. In questa iniziativa rientreranno i lavoratori socialmente utili (gli ex Lsu) che sono stati male retribuiti negli anni di lavoro ed oggi percepiscono pensioni da fame”. “Intervenire in loro aiuto sarà per Forza Italia un impegno concreto”, conclude Silvestro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS