Elezioni, Italexit Marano è già caos: si dimettono Orlando, Simeoli e Napolano. “Delusione Paragone”

Il ritiro delle Candidature alla Camera e al Senato nel collegio uninominale Giugliano, dovuto alle scelte scellerate del segretario nazionale , che hanno mortificato il territorio e che , anzi, sono in antitesi e lesive per un partito che si definisce “innovativo “ ed “anti sistema”. Sono state il primo atto di protesta del nostro gruppo. Noi non avalleremo le scelte di Gianluigi Paragone, perché lontane anni luce dai nostri principi e dai nostri valori. Noi non permetteremo che attraverso il voto ad Italexit possano essere eletti in Parlamento esponenti dell’estrema destra. Il Senatore Paragone, anche in Campania, si è affidato a candidati capilista che non hanno alcun radicamento con il territorio e a perfetti sconosciuti provenienti da altre regioni. Infine , la ciliegina sulla torta , è stata la nomina a coordinatore regionale per la campagna elettorale di Marcello Taglialatela, legato all’estrema destra, “trombato” dalla politica e da anni impegnato in un patetico tentativo di resurrezione. Vani sono stati i nostri tentativi di far ragionare il Segretario nazionale. Abbiamo messo in campo nell’area nord di Napoli una proposta politica fatta di temi e di persone di rispecchiata onorabilità ed esperienza politica a tutti i livelli. Purtroppo il Senatore Paragone ha voluto calare le scelte dall’alto, affidandosi, come riportato da diversi articoli giornalistici, all’ex sindaco di Roma Alemanno e i suoi tirapiedi campani. In tanti avevamo creduto, in buona fede, ad un partito definitosi “diverso” dagli altri, un partito contro la vecchia politica, un partito che voleva radicarsi sui territori. Tutte queste aspettative sono state disattese da un Segretario che predica bene e razzola male. Per questi motivi il coordinamento cittadino, dopo aver incontrato i tesserati, i militanti e simpatizzanti ha deciso di dimettersi. Resta ferma la nostra volontà di impegnarci per la nostra comunità attraverso un progetto civico che veda impegnate le migliori risorse della nostra città.

Nota stampa Orlando, Simeoli e Napolano.













