CALVIZZANO. IL SINDACO PIROZZI CHIARISCE IL SUO PENSIERO. “REDDITO DI CITTADINANZA, DISTORTE LE MIE PAROLE”

Leggo con grande stupore ma oramai non mi meraviglio più che ci siano diversi soggetti che amano strumentalizzare le mie dichiarazioni per “acchiappare” qualche like sui gruppi cittadini. Sono così poveri di argomentazioni che hanno bisogno di utilizzare il mio nome per ottenere un riscontro mediatico quanto meno accettabile. Eppure ci siamo abituati a questi metodi vergognosi che non fanno bene alla nostra comunità che si ritrova costretta a doversi districare tra disinformatori seriali e tuttologi col web. Tre giorni fa, nel corso di un convegno elettorale, ho pubblicamente ribadito qual è la mia posizione nei confronti del reddito di cittadinanza. Lo ripeto a gran voce per chi non lo avesse capito: “Non ho nulla contro il reddito e contro i percettori, anzi, da Sindaco sono assolutamente convinto che questo sia uno strumento indispensabile per contrastare la povertà e per garantire sostentamento a coloro che non hanno un reddito o lo hanno perso, punto e a capo.”