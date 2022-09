ELEZIONI, RICCI (NOI MODERATI): POLEMICA SU RDC È STRUMENTALE

51 Visite

“In Italia nessuna forza politica intende cancellare il reddito di cittadinanza, il sostegno economico a chi ha davvero bisogno. C’è la necessità che non arrivi a chi non deve averlo ed è necessario legarlo alle politiche del lavoro. Su questo non credo che neppure il più accanito sostenitore dei 5 Stelle possa avere da ridire. Per questo, quella sul Reddito di Cittadinanza è una polemica strumentale priva di reale fondamento. La sinistra, i 5 Stelle, trovino altri argomenti. Possibilmente concreti”. Lo afferma Barbara Ricci, esponente di Noi Moderati, candidata alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche del 25 settembre prossimo.

