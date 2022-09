ELEZIONI, RUSSO (FDI): “GIÙ TASSE E SOSTENERE NUOVI NUCLEI FAMILIARI AL SUD” 

53 Visite

“Il combinato disposto del carovita determinato dalla crisi congiunturale di mercato con la pressione fiscale e l’oppressione burocratica che sono un problema strutturale per il Sud ha come unico effetto di ridurre le possibilità che i giovani e le donne hanno di aprire una attività, lavorare, mettere su famiglia e fare figli. Andando a incidere pesantemente sull’inverno demografico,” così in una nota Giovanni Russo, parlamentare e candidato di Fratelli d’Italia al proporzionale a Napoli e provincia (Campania 01).

“Dobbiamo assolutamente invertire la rotta, prendendo misure specifiche per alleggerire la pressione fiscale sul lavoro autonomo e sulle PMI per favorire l’occupazione, adottando allo stesso tempo tutte le politiche utili per sostenere i nuovi nuclei familiari nel Mezzogiorno. La natalità è ai minimi storici in Italia e i dati più recenti ci dicono che il trend è preoccupante a Napoli e in Campania, con la riduzione delle iscrizioni nelle scuole e lo spopolamento dei licei,” prosegue Russo.

“Va introdotto il quoziente familiare e dobbiamo aumentare gli importi per l’assegno unico e universale fino a 300 euro al mese per il primo anno per ogni figlio. Si può ridurre l’Iva sui prodotti della prima infanzia, pannolini, biberon, sostenere i Comuni per assicurare asili nido aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici, favorire il welfare aziendale. Sul fronte fiscale dobbiamo riformare l’Irpef e liberare le energie del nostro Meridione, di chi è produttivo e vuole lavorare, con la estensione della flat tax fino a 100 mila euro di fatturato per le partite Iva ed estendendo a tutti il meccanismo della ‘tassa piatta’ sui redditi incrementali”.













