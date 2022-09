MARANO, IL FANGO, LE DEVASTAZIONI E LE STRADE CHIUSE DA ANNI O SETTIMANE. TRA UN PO’ NON AVREMO PIU’ SBOCCHI

126 Visite

Strade devastate e chiuse, ormai si è perso il conto. Via Annunziata, corso Vittorio Emanuele (per il pericolo crollo di una palazzina), via Recca (parte alta), piazza Garibaldi, tutte interdette e alcune di queste da anni e anni. Situazione disastrosa in via Cupa del cane, dove un tratto di strada sta collassando, e in via Vallesana, a ridosso del cimitero, ancora sommersa dal fango indurito. Problemi a non finire in via Pendine-Casalanno e in altri punti. Il Comune è impotente, lento, guidato da commissari e dirigenti lenti, poco esperti del territorio e delle sue dinamiche. La mancata pulizia delle caditoie, lavori fatti alla meno peggio, ritardi negli interventi, tutto ciò influisce e non poco sullo stato delle arterie cittadine. E siamo solo a settembre.













