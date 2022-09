Festival di Venezia, il leone d’oro al documentario ‘All the beauty and bloodshed”. Coppa Volpi a Blanchett e Farrell

94 Visite

Contro tutti pronostici il Leone d’oro è stato assegnato al documentario ‘All the beauty and the bloodshed‘ di Laura Poitras. La presidente Julianne Moore ha poi confermato: «Non c’è stata unanimità in tutte le categorie». E ancorala Moore: «Ci sono così tante storie dirette da donne e tante storie di donne nel cinema oggi che qualcosa sta cambiando davvero. Bisogna guardare avanti con fiducia, senza tuttavia fissarci sul genere. Abbiamo tutte le opportunità per raccontare le nostre storie».

Ore 20.40 «Non possiamo non pensare che attualmente il personaggio protagonista è in prigione, e vorrei che tutti facessimo tutto ciò che è in nostro potere perché vengano rilasciati tutti i registi che sono imprigionati in tutto il mondo». Lo ha detto la vincitrice del Leone d’Oro alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia Laura Poitras. La cineasta ha trionfato con il documentario ‘All the beauty and the bloodshed‘, unico documentario in concorso. La Giuria ha attribuito il premio principale al nuovo lavoro della regista, premio Oscar per il documentario ‘Citizenfour’ nel 2015, che racconta la battaglia della celebre artista e attivista Nan Goldin per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da ossicodone.

Coppa Volpi, maschile e femminile è andata Colin Farrell e Cate Blanchett.













