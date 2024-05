Cancro: 10 azioni quotidiane che possono prevenirlo

160 Visite

1. Fare sport 30 minuti al giorno

L’attività fisica protegge dai tumori della mammella, del colon e dell’endometrio, attraverso effetti diretti e indiretti, come la riduzione dell’eccesso di peso che costituisce di per sé un fattore di rischio. Ciò non significa che si debba fare una sessione sportiva ogni giorno.

almeno 10 minuti, ad intensità da moderata ad alta. Se si riesce a camminare a ritmo sostenuto 3 volte per dieci minuti buoni durante la giornata, va già bene. Bisogna iniziare a sentire caldo, sentire il battito cardiaco aumentare, sudare un po’ ed essere in grado di parlare ma non sostenere una conversazione continuativa, altrimenti bisogna aumentare un po’ il ritmo. Andare al lavoro in bicicletta, svolgere un lavoro fisico, fare 30 minuti di pulizia, giardinaggio, bricolage o giocare fuori con i bambini, anche questo conta. Per attivare il metabolismo in modo benefico è necessario uno sforzo continuo di, ad intensità da moderata ad alta. Se si riesce a camminare a ritmo sostenutobuoni durante la giornata, va già bene. Bisogna iniziare a sentire caldo, sentire il battito cardiaco aumentare, sudare un po’ ed essere in grado di parlare ma non sostenere una conversazione continuativa, altrimenti bisogna aumentare un po’ il ritmo. Andare al lavoro in bicicletta, svolgere un lavoro fisico, fare 30 minuti di pulizia, giardinaggio, bricolage o giocare fuori con i bambini, anche questo conta.

2. Monitorare l’inquinamento atmosferico

Oltre a un legame già noto con il cancro ai polmoni, gli studi mostrano un aumento del rischio di cancro al seno in caso di esposizione a inquinanti atmosferici come biossido di azoto, benzo (a) pirene, PCB, ecc… emessi in particolare da traffico stradale. Si sconsiglia di indossare maschere antinquinamento che non filtrano tutte le sostanze inquinanti, ma si può usare il buon senso. Meglio rimandare le attività fisiche intense ed evitare i percorsi più congestionati nelle ore di punta.

Non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Ciò aiuta a ridurre il rischio di cancro ai polmoni ma anche di molti altri tumori legati al tabacco, come il cancro al seno. Fermandoci ai 60 anni guadagniamo già 3 anni di aspettativa di vita, e 6 anni se ci fermiamo ai 50. Se si ha difficoltà, vale la pena provare a “svapare”. Senza combustione, la sigaretta elettronica permette di evitare la maggior parte delle sostanze cancerogene presenti nel fumo di tabacco.

3. Aerare gli ambienti

La ventilazione riduce l’esposizione agli inquinanti interni, che spesso sono gli stessi di quelli esterni, a cui si aggiungono alcuni inquinanti domestici cancerogeni, come i COV rilasciati dai mobili o dalla combustione di candele, incenso, ecc. (da limitare). Aprire completamente per 10 minuti ogni mattina e/o sera.

4. Scegliere la legna giusta per il camino

Se si riscalda a legna, preferire un apparecchio chiuso o se possibile installa un inserto per rilasciare meno sostanze inquinanti in casa. Né il legno riciclato (casse, ecc.) né il legno umido dovrebbero essere bruciati lì, poiché ciò aumenta le emissioni di COV (composti organici volatili). Scegliere pellet di faggio o carpino, meno inquinante del legno tenero, etichettato “legna da ardere “.

5. Proteggersi la pelle dal sole mentre si scia

Sappiamo che l’80% dei tumori della pelle sono legati all’eccessiva esposizione al sole. Sui pendii, la radiazione e il riverbero sono molto elevati. Se si scia o si cammina, è fondamentale optare per una protezione solare con fattore di protezione SPF 50+ sulle zone scoperte, qualunque sia il vostro fototipo. Riapplicare in uno strato spesso ogni due ore. Se si desidera avere una carnagione abbronzata per tutto l’inverno, evitare gli apparecchi abbronzanti, noti per essere cancerogeni.

6. Niente alcool almeno 2 giorni a settimana

A volte sottovalutiamo i nostri consumi, soprattutto se beviamo “solo” vino rosso o birra. Il consumo eccessivo e continuativo aumenta il rischio della maggior parte dei tumori. Ad esso è attribuibile circa l’8% dei nuovi casi, compresi 8.000 tumori alla mammella. Il rischio aumenta anche con il consumo regolare di un bicchiere al giorno. Gli studi dimostrano che annotare ogni bevanda bevuta nell’arco di 2 o 3 settimane aiuta già a ridurne il consumo. Prevedere almeno 2 giorni senza alcol durante la settimana (di più è meglio), limitarsi a 2 drink anche nelle occasioni festive e non superare i 10 drink complessivi a settimana: riflessi che non annullano i rischi, ma li limitano.

7. Cuocere il cibo senza grigliarlo

Qualsiasi pezzo annerito è segno che si sono formati composti cancerogeni: idrocarburi durante la cottura dei cibi a contatto con la fiamma e che aumentano il rischio di cancro allo stomaco, ma anche acrilammide durante la cottura di cibi ricchi di amido (pane, patatine fritte, dolci, ecc.). .). Meglio togliere i pezzi bruciati .

Il barbecue dovrebbe essere occasionale, preparando in anticipo carne e pesce in una marinata di erbe, limone e spezie, che riduce i composti tossici. Cuocere invece al forno, a fuoco lento, a vapore, al cartoccio o a fuoco medio in una padella antiaderente o su una griglia di qualità.

Acquistare biologico è meglio? Gli studi che dimostrano che mangiare biologico riduce il rischio di cancro sono rari. I prodotti biologici riducono l’esposizione ai pesticidi e contengono meno additivi, alcuni dei quali sono sospettati di essere cancerogeni. Inoltre, limitano la coltivazione in serre riscaldate, il che aumenta l’inquinamento atmosferico, quindi ci sono molti argomenti a loro favore. Se non si acquista biologico, scegliere frutta e verdura locale e di stagione, meno lavorata, sciacquandola oppure sbucciandola bene.

8. Ridurre carne rossa e salumi

Oltre 500 g di carne rossa (l’equivalente di 3 grosse bistecche) e soprattutto 150 g di salumi (5/6 fette di prosciutto) alla settimana, il rischio di cancro al colon-retto aumenta notevolmente. Attenzione, gli effetti dei salumi non sono dovuti solo alla presenza di nitriti. L’acquisto di prosciutti “senza nitriti” non dovrebbe quindi incoraggiarti a consumarne di più.

9. Mangiare latticini e verdure

Il loro effetto protettivo sui tumori dell’apparato digerente, in particolare sul cancro del colon-retto, è stato dimostrato. Tra le ipotesi favorite per spiegarlo, il ruolo dei probiotici, che limitano i batteri intestinali responsabili delle infiammazioni croniche. Ne servono due al giorno, possibilmente includendo lo yogurt (il loro effetto benefico è il più studiato), da alternare con formaggi, ricotta, latte… I probiotici si trovano anche nei crauti, nelle verdure fermentate, oppure in bevande tipo kombucha , ecc.

Per quanto riguarda le verdure , consumarne almeno 400 grammi al giorno per un adulto. Costituiscono una buona fonte di micronutrienti dalle proprietà antiossidanti, disintossicanti e stimolanti del sistema immunitario. A basso contenuto energetico, non fanno ingrassare. Accelerano il transito intestinale, riducendo il tempo durante il quale eventuali agenti cancerogeni rimangono a contatto con l’intestino.

10. Effettuare i test di screening Per alcuni tumori, semplici esami sono il modo migliore per individuarli precocemente, aumentando così le possibilità di cura. Colon : per le persone senza storia personale o familiare, ogni 2 anni tra i 50 e i 74 anni, tramite un kit di raccolta delle feci da richiedere al medico curante.

: per le persone senza storia personale o familiare, tra i 50 e i 74 anni, tramite un kit di raccolta delle feci da richiedere al medico curante. Il seno : una mammografia ogni 2 anni tra i 50 e i 74 anni se non si hanno sintomi o fattori di rischio. Nel frattempo, prestare attenzione ad eventuali cambiamenti (comparsa di un nodulo, cambiamento nella forma o nell’aspetto del seno, del capezzolo o dell’areola).

: una mammografia tra i 50 e i 74 anni se non si hanno sintomi o fattori di rischio. Nel frattempo, prestare attenzione ad eventuali cambiamenti (comparsa di un nodulo, cambiamento nella forma o nell’aspetto del seno, del capezzolo o dell’areola). La cervice : un tampone ogni 3 anni tra i 25 ei 30 anni (analizzato mediante esame citologico), dopo due primi esami effettuati a 1 anno di distanza l’uno dall’altro. Poi un tampone ogni 5 anni tra i 30 e i 65 anni (analizzati con test HPV).

: un tampone tra i 25 ei 30 anni (analizzato mediante esame citologico), dopo due primi esami effettuati a 1 anno di distanza l’uno dall’altro. Poi un tampone ogni 5 anni tra i 30 e i 65 anni (analizzati con test HPV). La pelle: consultare il proprio medico se appare una macchia sospetta o se un neo cambia aspetto rapidamente. Si consiglia una consultazione annuale con il dermatologo in caso di rischio significativo di cancro della pelle (anamnesi familiare, numero elevato di nei, scottature solari nell’infanzia, ecc.).













