Napoli, Ronaldo e Navas? Per Marchetti “è tutto sfumato”

Cristiano Ronaldo al Napoli? La pista non è più praticabile”. Come raccontato dal giornalista Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, “il Manchester United ha fatto sapere di considerare chiuso il suo mercato. Non ci sono i tempi per concludere un’operazione così importante. Lo stesso discorso vale per la pista Keylor Navas: non c’è accordo tra l’estremo difensore ed il Paris Saint-Germain, servirebbe troppo tempo per permettergli di svincolarsi. Di certo, il Napoli non lo prenderà con la formula del prestito. Anche per lo svincolo, però, la deadline è troppo stretta. Ricordiamo che, per regolamento, lo svincolo deve avvenire all’interno delle finestre di mercato, non può verificarsi al di fuori di esse”.













