Giugliano, perse le tracce di una 70 enne ucraina: carabinieri in azione

Ieri a Giugliano in Campania una 59enne ucraina ha chiamato il 112 perché era stata contattata telefonicamente da una sua conoscente e connazionale, tale Hanna Hryhorenko nata il 17.11.1952. La 70enne le avrebbe riferito di essersi persa e di non riuscire ad orientarsi. La compagnia Carabinieri di Giugliano ha avviato immediatamente le ricerche. I militari, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno individuato l’ultima posizione “agganciata” dallo smartphone della 70enne ovvero Giugliano in Campania, via Appia, in un tratto compreso a confine tra i comuni di Giugliano e Sant’Antimo. Sono partite le ricerche in quella zona dove tra l’altro sono presenti vaste zone di vegetazione. Le ricerche sono ancora in corso e sono durate tutta la notte anche con l’utilizzo dei droni dei vigili del fuoco e delle unità cinofile della protezione civile della regione Campania.













