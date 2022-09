Governo, Patriarca (FI): necessaria la pace fiscale

73 Visite

«La pace fiscale con la rottamazione delle cartelle esattoriali è un provvedimento necessario per aiutare famiglie e imprese in difficoltà».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Torre del Greco-Castellammare di Stabia (Campania 1 – U07).

«La crisi economica impone scelte drastiche e coraggiose – ha aggiunto l’esponente azzurro – per sostenere cittadini e aziende e per non bloccare il circuito produttivo. A maggior ragione dopo il folle aumento dei costi per l’energia».

«Forza Italia, da custode dei valori liberali e moderati, sarà sempre al fianco delle categorie produttive e delle famiglie – ha concluso la Patriarca – e contro le persecutorie imposizioni fiscali che frenano invece di rilanciare l’economia. Il prossimo Governo di centrodestra attuerà una vera e propria rivoluzione contro i partiti delle tasse».













