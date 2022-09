Il ministro Cingolani presenta il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno al giorno

Si è parlato anche della scuola, riguardo alla possibilità, avanzata dai dirigenti scolastici, di chiudere il sabato (o fare ricorso alla dad) o accorpare orari per ridurre i consumi energetici. Fonti di governo raccontano alle agenzie che nel corso del cdm è stata “bocciata totalmente” questa ipotesi, “respinta in tutto e per tutto” dal governo. “Le scuole non si toccano, questo è emerso con chiarezza”, spiega un ministro al termine del vertice a Palazzo Chigi.

Ilpresentato dal ministro prevede appunto l’abbassamentodelladei termosifoni. Riguarderà sia gli edifici privati conche quelli pubblici. Inoltre, la stretta coinvolge anche l’orario: il riscaldamento rimarrà acceso un’ora in meno, la, rispetto al passato. Nel corso dell’informativa, rivelano le stesse fonti all’Adnkronos, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventualiallonel servizio pubblico né tantomeno a interventidelle vetrine dei

Il Consiglio dei ministri invece non ha esaminato nessun decreto anti–rincari: fonti ministeriali riferiscono che si lavoro per portare il nuovo intervento contro il caro bollette in cdm la prossima settimana. “La prossima settimana”, avrebbe assicurato anche Cingolani nel corso del vertice, l’esecutivo varerà un “ampio piano per sostenere le imprese” e abbassare il costo dell’energia. Il piano per far fronte all’emergenza gas, ha sottolineato il titolare del Mite, “non prevedrà solo il risparmio” sul gas con la riduzione della temperatura e dell’orario di utilizzo dei termosifoni.