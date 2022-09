Il prezzo del latte può salire a 2 euro, l’allarme di Granarolo e Lactalis

150 Visite

Di fronte all’incremento dei costi energetici, il prezzo del latte potrebbe superare i 2 euro al litro. Un fatto «impensabile» per un alimento primario e fondamentale nella dieta italiana. È l’allarme lanciato da Granarolo e Lactalis che, in un comunicato congiunto, che supera i consueti antagonismi di mercato, pongono all’attenzione del governo «la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano e in particolare il settore lattiero caseario. Occorre un intervento pubblico che scongiuri conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di imprese che compongono la filiera», come si legge nella nota.













