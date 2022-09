Marano, brucia auto in un garage: fiamme domate

1.161 Visite

Marano, brucia auto in un garage: vigili del fuoco sul posto. E’ accaduto stasera in via Lancia. L’auto è andata a fuoco, per cause ancora da verificare, mentre era parcheggiata all’interno di un garage di una palazzina. I residenti e i passanti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, poi giunti sul posto. Il fumo intanto, come si può vedere dalla foto, sta uscendo dai finestroni del garage e si sta alzando su tutta la strada. Nessun ferito, i vigili hanno verificato l’agibilità dell’edificio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS