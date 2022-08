Virtus Pozzuoli, preparazione precampionato al via

79 Visite

E’ iniziata lunedì la preparazione pre-campionato al Pala Trincone di Monterusciello della Virtus Basket Pozzuoli. “Il nostro è un roster completamente nuovo tranne i riconfermati Thiam, Spinelli, Cagnacci e Mehmedoviq – ha dichiarato Valerio Spinelli, coach della compagine puteolana -. Abbiamo Marco Cucco che è un play esperto e, poi, tutti giovani di talento da assemblare. Una squadra che dovrà fare il corri e tira ma soprattutto una difesa molto organizzata. Il nostro obiettivo è quello di far crescere questo gruppo sia in previsione di questa stagione che del futuro. In questi primi giorni di raduno ho avuto ottimi segnali dai ragazzi“. Si comincerà il 2 ottobre in casa di Taranto. “E’ presto per parlare del campionato per ora dobbiamo pensare solo a lavorare in queste settimane – continua Spinelli -. Una cosa è certa, noi non avendo pressioni punteremo in ogni partita a divertirci. Quest’anno, poi, ci saranno molti derby campani, più delle altre stagioni. Sarà un piacere incontrare tanti amici e allo stesso momento proveremo anche a fare lo sgambetto a qualcuno perché tutte hanno roster di rilievo“. Il 31 agosto prima uscita stagionale con l’amichevole con il Basket Sala Consilina, neo promossa in serie B, al Pala Trincone di Monterusciello alle ore 18.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS