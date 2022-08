Arzano, ecomostro via Sette re: ancora nessuna relazione tecnica

73 Visite

Ancora nessuna relazione tecnica sull’ecomostro di via Sette Re, il giornalista Mimmo Rubio chiede di essere interrogato dai magistrati e lancia l’appello all’assessore all’urbanistica Francesco Taglialatela. “Vogliamo essere bravi cittadini attenti, scrupolosi, onesti e pertanto indirizziamo la richiesta direttamente all’assessore all’urbanistica Francesco Taglialatela, e alla sindaca Cinzia Aruta, visto che per il Suap appare sempre più difficile venire a capo della intricata vicenda riguardante l’ecomostro di viale delle Industrie ( e non solo) già oggetto di indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e motivo di ben due scioglimenti per camorra”. “ L’assessore – precisa Rubio- , sarà di certo al corrente della notizia riportata da Cronache della Campania riguardante il mancato deposito della relazione tecnica a difesa del comune dinanzi ai giudici amministrativi”. “Pertanto – stigmatizza- secondo il nostro punto di vista, lo stesso dovrebbe chiedere al dirigente di stilare la propria relazione visto che a circa un mese di distanza e nonostante la richiesta dell’avvocato difensore, nulla si sarebbe mosso per il deposito della CTP ( consulenza tecnica di parte) con il rischio di far soccombere l’ente e il pagamento di onorari milionari oltre che la decadenza dei termini per poterlo fare. Noi siamo qui, ad onorare questa battaglia di legalità pronti a produrre documenti scottanti ai magistrati e spiegare che ad Arzano la masso-mafia politica esiste e gode di protezioni. Un appello alla trasparenza viene inviato anche all’assessore al contenzioso e ufficio legale, Fabio Gallo. Una situazione esplosiva che non fa altro che adombrare ulteriori sospetti e fornire pesanti spunti investigativi.

