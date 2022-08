Elezioni, Meloni: “Se Fdi primo partito, Mattarella darà a me l’incarico”

66 Visite

La presidente di Fratelli d’Italia ha partecipato all’evento ‘La Piazza’ di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi e ha affrontato diversi temi in vista delle elezioni del 25 settembre: “Io premier? Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione di FdI non ho ragione di credere che Sergio Mattarella possa assumere una scelta diversa. L’anomalia non sarei io, lo è stata Mario Monti. Quante donne nei ministeri in un eventuale governo di centrodestra? Se io facessi il capo del governo, per le donne sarebbe già una bella novità. Io penso che le donne abbiano una capacità di concretezza e una minore disponibilità al compromesso ma non credo nelle quote, io sono per l’abolizione delle quote. Non ho condiviso quando Enrico Letta ha imposto i capigruppo donna in Parlamento. Io penso che se sei imposto, non sei il capo, non puoi guidare il gruppo bene e non fa bene neanche a te. La lista dei ministri? Non dico nulla… Io non parlo con nessuno di questo tema, se non con me stessa alla fine della giornata… Ho letto cose incredibili. Non passo il tempo a spartire poltrone, i governi si fanno sulla base dei risultati elettorali. Quello che posso dire è che saremo pronti”.













