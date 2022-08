Pnrr, Patriarca (FI): il Sud manterrà la quota del 40 per cento

65 Visite

«Sul Pnrr non ci sono dubbi: il Sud manterrà la quota del 40 per cento e sarà sempre più centrale nell’agenda di Governo. Il rilancio del Meridione è e resta la priorità programmatica di Forza Italia e dell’intera coalizione».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Torre del Greco-Castellammare di Stabia (Campania 1 – U07).

«Il Piano di ripresa e resilienza è lo strumento principale, e non sarà l’unico, grazie al quale lavoreremo per ridurre il divario col Nord – ha aggiunto l’esponente azzurro – e per riorganizzare la rete delle infrastrutture e dei servizi del Mezzogiorno».

«Forza Italia sarà custode attento del patto per il Sud e delle sue prerogative – ha concluso la Patriarca – e saremo pronti a intervenire e sostenere le Amministrazioni pubbliche nella elaborazione dei progetti più utili per il territorio».













