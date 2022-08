Elezioni, i candidati (quasi tutti spacciati già in partenza) di Marano

219 Visite

Mentre a Villaricca, comune di 30 mila abitanti, con un municipio sciolto per mafia, ci sono tre candidati che hanno buonissime chance di essere eletti, Castellone, Topo e Nave, a Marano, 60 mila e passa anime e un Comune sciolto per mafia, chi si candida lo fa per mero spirito di servizio o quasi. In campo, in collegi uninominali o in posizioni non buone al plurinominale, ci sono Teresa Frecciarulo (Lega), Francesco Santoro (Noi di centro), Francesca Licata (Unione Popolare). Andrea Caso, dimaiano doc, si è invece rifugiato fuori Regione (in tre regioni del nord) per tentare di rimediare qualcosa. Impresa non facile nemmeno per lui, deputato uscente che ha voluto seguire Di Maio nella sua nuova avventura politica.













