Elezioni, Campania: tutti i candidati del centrodestra. Da Caldoro al costruttore di Quarto Brescia

Forza Italia in Campania candida nei collegi uninominali l’ex governatore Stefano Caldoro al Senato e l’ex ministro Gianfranco Rotondi alla Camera. Mentre al plurinominale campeggia il ticket Antonio Tajani–Marta Fascina.

Fratelli d’Italia punta su Marta Schifone, figlia dello storico esponente di centrodestra Luciano, per la Camera. Mentre al Senato corrono l’ex presidente del Senato Marcello Pera, la senatrice uscente Giovanna Petrenga e Sergio Rastrelli. Candidato alla Camera anche Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

In campo per la Lega ci sono Pina Castiello per il Senato, Tina Donnarumma e Attilio Pierro per la Camera agli uninominali, e Severino Nappi al plurinominale. Mariarosaria Rossi, ex assistente di Berlusconi, corre per Noi Moderati, che fa riferimento a Giovanni Toti. Questi alcuni dei nomi in corsa per la coalizione di centrodestra alla prossima tornata elettorale.

I candidati del centrodestra nei collegi uninominali in Campania

Chiuso il cerchio sui candidati del centrodestra nei collegi uninominali in Campania, la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Alla Camera nel collegio Campania 1-0 si presenta il consigliere comunale di Napoli, di Forza Italia, Domenico Brescia, imprenditore edile originario di Quarto molto attivo nell’ambito delle costruzioni. Al Campania 1-02 c’è Mariarosaria Rossi, di Noi Moderati, casertana di Piedimonte Matese. Al Campania 1-03 Giuseppe Pecoraro (FDI), al Campania 1-04 Monica Maisto (FI), al Campania 1-05 Tina Donnarumma (Lega), già consigliera comunale e Castellammare. Al Campania 1-06 Marta Schifone (FDI), al Campania 1-07 Annarita Patriarca (FI), al Campania 2-01 Gimmi Cangiano (FDI) al Campania 2-02 Carmen Letizia Giorgianni (FDI), al Campania 2-03 Francesco Maria Rubano (FI), sindaco di Puglianello in provincia di Caserta. Al Campania 2-04 Gianfranco Rotondi, deputato uscente di FI. Al Campania 2-05 Imma Vietri (FDI), quindi al Campania 2-06 Giuseppe Bicchielli (Noi Moderati), e al Campania 2-07 Attilio Pierro (Lega).

Al Senato, invece, i candidati del centrodestra sono al Campania 1 (Caserta) Giovanna Petrenga (FDI), Campania 2 (Benevento) Giulia Cosenza (FDI), Campania 3 (Salerno) Antonio Iannone (FDI), senatore uscente e commissario regionale del partito, Campania 4 (Giugliano) Elena Scarlato (FDI), Campania 5 (Napoli) Stefano Caldoro (FI), Campania 6 (Torre del Greco) Pina Castiello (LEGA), Campania 7 (Acerra) Claudio Barbaro (FDI).

I candidati del centrodestra nei collegi plurinominali in Campania

In Fratelli d’Italia si punta su Marta Schifone, come detto, candidata come capolista alla Camera in entrambi i collegi di Napoli della circoscrizione Campania 1 al plurinominale e anche nel listino del collegio Campania 2-01, che interessa le province di Benevento e Caserta. Nel collegio 2-02 (Salerno e Avellino), invece, è capolista il deputato uscente Edmondo Cirielli.

Al Senato, nella circoscrizione Campania 1, dopo l’ex presidente del Senato Marcello Pera ci sono la senatrice uscente Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli (figlio dell’ex presidente della Regione Antonio) e la dirigente nazionale Gabriella Peluso. In Campania 2, dopo Petrenga, figura il coordinatore di FdI nel Sannio, Domenico Matera. Non mancano i malumori per l’esclusione di alcuni sindaci e della consigliera regionale Carmela Rescigno, tanto che alcuni dirigenti del partito a Napoli hanno scritto a Giorgia Meloni.













