Napoli centro e area est: controlli e sequestro armi

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli al centro storico e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico, in particolare nelle piazze del Gesù e Bellini, hanno identificato 74 persone, mentre i poliziotti del Commissariato Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, piazza Carità, largo Berlinguer, largo Baracche, via Girardi, piazzetta Marinelli e in via Trinità delle Monache, hanno identificato 22 persone, controllato 3 locali commerciali, contestata una violazione del Codice della Strada per divieto di sosta e rimosso 6 veicoli per sosta vietata.

Infine, i poliziotti del Commissariato Posillipo, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale hanno controllato la zona di Marechiaro e, in particolare, in via Russo e presso la Spiaggia delle Monache dove hanno identificato 48 persone, controllato 6 veicoli e sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Napoli, 21 agosto 2022

“Bronx”: maltratta la moglie e la figlia. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato san Giovanni, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione in via Alveo Artificiale per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava minacciando verbalmente la moglie e la figlia, ma è stato bloccato; inoltre le vittime hanno raccontato che, come già avvenuto in diverse occasioni, l’uomo le aveva aggredite minacciandole con un coltello per futili motivi.

L’uomo, un 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Napoli, 21 agosto 2022

Ponticelli: sequestrate armi.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cupa Vicinale Pepe nei pressi di un’area pedonale abbandonata, hanno rinvenuto una busta contenente una pistola Bruni cal.8 con 2 cartucce a salve, un accendino, due passamontagna, uno scaldacollo, e diversi indumenti di colore nero che sono stati sequestrati.













