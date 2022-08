Marano, sui beni confiscati quante ombre: il prossimo sindaco revochi le assegnazioni a vecchi e nuovi furboni

158 Visite

Il prossimo sindaco di Marano, nella speranza possa essere uno con un minimo di personalità e polso, dovrà affrontare problematiche a non finire. Sarà un compito arduo, molto arduo ed è difficile che ne venga a capo, anche perché a Marano persone con i super attributi ce ne sono davvero poche.

Tra le tante cose di cui dovrà occuparsi il futuro primo cittadino (acqua, rifiuti, abusi edilizi, macchina comunale e quant’altro) c’è anche la questione, per qualcuno meno rilevante, ma in realtà non lo è, dei beni confiscati. Non solo quelli ancora da assegnare, ma anche quelli già assegnati e da assegnare a furboni, associazioni ammanigliate con politici e a gente molto, ma molto chiacchierata. Ci sono cooperative e associazioni che fanno business, che vorrebbero farlo, che fanno pochissimo o niente e che si stanno facendo strada o che vorrebbero farsi strada anche e soprattutto sotto la gestione dei commissari. Il prossimo sindaco ce ne liberi, resettando assegnazioni improvvide a personaggi di cui Marano non ha bisogno.

Lo farà? Pensiamo di noi. Ma noi intanto glielo scriviamo con qualche mese di anticipo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS