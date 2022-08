POZZUOLI: Carabinieri arrestano pusher 52enne. in casa marijuana e hashish

106 Visite

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di un 52enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish per complessivi 232 grammi di stupefacente. E ancora 35 bustine di marijuana e un involucro con oltre cento grammi della stessa sostanza. In casa anche materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il 52enne è finito ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

Poco distante dall’abitazione dell’arrestato, in piazza reginelle, i militari hanno rinvenuto 44 dosi di cocaina e 2 stecchette di hashish. La droga era nascosta in un pacchetto di sigarette occultato in una struttura di legno posizionata al centro della piazza. Il sequestro, in questo caso, è a carico di ignoti.













