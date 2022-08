207 Visite

Almeno 16 persone sono rimaste uccise e 29 ferite, otto in modo grave, in un nuovo pesante incidente che si è verificato in Turchia a meno di 24 dal tamponamento a catena, avvenuto nella regione di Gaziantep, che ha prodotto lo stesso numero di vittime. Il nuovo incidente è avvenuto a Derik, nella provincia di Mardin, nel sud est del Paese, dove il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo che è andato a finire contro la folla.













