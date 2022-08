Calvizzano. Pnrr: in arrivo altri 3,3 milioni di euro per la realizzazione di una scuola materna in via Aldo Moro

E’ un mese di agosto che resterà nella storia. Abbiamo ottenuto l’ennesimo finanziamento dal Ministero dell’Istruzione. Questa volta la cifra è più consistente, parliamo di 3,3 milioni di euro. Sono fondi che ci serviranno per realizzare la tanto attesa scuola materna, una vera scuola materna che al momento c’è ma non è delle migliori. La costruiremo ex novo in Via Aldo Moro, riqualificando così un’altra area di Calvizzano. Diversi mesi fa in Consiglio Comunale apportammo una variante al Piano Urbanistico Comunale modificando la destinazione d’uso dell’area in funzione della richiesta di finanziamento presentata al Miur. E alla fine il nostro progetto è stato ritenuto valido, il Ministero ci ha assegnato la cifra interamente richiesta. Nel giro dei prossimi anni consegneremo alla cittadinanza di Calvizzano un asilo nido comunale e una scuola materna. Parliamo di qualcosa di straordinario. Era un obiettivo ambizioso che ci ponemmo di raggiungere e ce l’abbiamo fatta. Ora non ci resta che realizzare le opere e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci impone di farlo in tempi brevi. Ce la faremo. Finalmente Calvizzano rinasce, finalmente il nostro paese si arricchirà di due opere fondamentali per lo sviluppo socio culturale del territorio. È stato un lavoro duro, ma siamo riusciti ad assicurare alla nostra comunità delle cifre così consistenti per strutture pubbliche di fondamentale importanza. L’istruzione dei nostri figli si potrà concentrare interamente a Calvizzano, dall’asilo nido alle scuola secondaria di primo grado. Un qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa eppure ce l’abbiamo fatta. Stiamo lavorando, inoltre, per riportare un Istituto Superiore nel paese, anche questa è una sfida ambiziosa che stiamo perseguendo. Ringrazio per il lavoro svolto il Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici Pasquale Napolano, l’Assessore all’istruzione Franca Nastro gli assessori ed i consiglieri tutti. Un ringraziamento va soprattutto agli uffici comunali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Avanti così!