Elezioni 2022, Villaricca potrebbe avere due parlamentari 5 Stelle. Dopo Castellone anche Nave?

Gentile direttore, leggendo i nomi dei candidati della nostra zona alle prossime elezioni politiche ho notato, contento per il territorio ma stupito per il caso, che avremo sicuramente 1/2 senatori della nostra zona e più precisamente di Villaricca. Mi riferisco alla Onorevole Castellone, capolista dei 5 stelle al collegio senatoriale plurinominale Campania 1 e al secondo della lista Nave Luigi, anch’egli di Villaricca, che con soli 234 voti alle primarie dei Cinque stelle, grazie a mille circostanze fortunose, alternanza donna-uomo e al fatto che molti di quelli che hanno preso più voti di lui sono residenti nei territori di Campania 2, si trova al secondo posto dopo la Castellone. Lungi da me pensare male, però a lei pongo questa domanda. Se un candidato di Trieste può fare il capolista in Campania, vedi alla voce Patuanelli a Campania 2 e rappresentare gli elettori della Campania, allo stesso modo uno della provincia di Caserta o di Benevento può lo stesso rappresentare i napoletani? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

Giovanni Spinelli.