Elezioni, Conte si candida in 4 regioni. Lotti torna ad attaccare il Pd: “Fatto fuori per far posto a Di Maio”

Giuseppe Conte si candida alla Camera come capolista del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali in 4 regioni: Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania. Nello specifico, il presidente M5s è candidato in Lombardia 1-01, in Lombardia 1 – 02, in Campania 1 – 01, in Puglia – 01 e in Sicilia 1 – 01. È quanto si legge nelle liste di candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali pubblicate questa notte sul sito del Movimento.

Ore 09:52 – Lotti: «Io escluso da liste Pd per far posto a Di Maio»

«Non tollero l’ipocrisia. La mia esclusione è stata una scelta politica». Così il deputato uscente del Partito democratico Luca Lotti, intervistato da Qn, sul suo mancato inserimento nelle liste per le elezioni politiche. La sua è «una presa d’atto. Rabbia no. Il dispiacere, confesso, è per le centinaia di persone che mi stanno scrivendo in queste ore». Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi, assieme a Lorenzo Guerini è leader della corrente Base riformista.

«Non avrei regalato seggi a chi non appartiene alla storia del Pd, a Di Maio o a Crisanti, solo per fare due nomi, rinunciando invece a chi ha sempre e solo lavorato per le nostre idee e per un partito riformista».