Trasporti, Borrelli: “Ripristinati i servizi in diversi comuni della provincia”

“Ancora una volta la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania si sono fatte trovare pronte per ripristinare i servizi di trasporto pubblico in diversi comuni della provincia da tempo non eseguiti, assicurando nuovamente la messa in esercizio di diverse linee.

Così dichiara in una nota il Consigliere Metropolitano con delega ai Trasporti, Luciano Borrelli, alla luce del nuovo programma di incremento dei servizi esercitati da AIR Campania ed EAV.

Dal 12 settembre tutti gli studenti e i pendolari dell’area metropolitana di Napoli potranno tornare ad usufruire del trasporto pubblico su gomma. A coprire il territorio provinciale ci penserà l’Ente Autonomo Volturno, che ha incrementato il numero dei servizi esercitati di concerto con Air Campania che invece servirà il Casertano.

Siamo soddisfatti per questo fantastico risultato – prosegue Borrelli – grazie al lavoro di squadra svolto insieme al presidente della Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone, siamo stati in grado di tradurre in fatti quello avevamo annunciato.

Il trasporto pubblico è un servizio costituzionalmente previsto, era nostro compito lavorare per assicurarlo alla cittadinanza, ringrazio il Consigliere Regionale Giovanni Porcelli che mi ha dato la possibilità di candidarmi e un grazie va ai colleghi consiglieri e Sindaci che hanno riposto in me la loro fiducia votandomi, mi impegnerò sempre per alleviare i disagi dei concittadini che rappresento, questa è la dimostrazione che quando si lavora in maniera trasversale si possono ottenere risultati che assicurano benessere alla collettività. Conclude Borrelli.













