Punti di vista. La morte di Piero Angela, la sua eredità preziosa anche per gli insegnanti

La morte di Piero Angela lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. Con Piero se né va una persona di spessore, di grande cultura che porgeva al suo pubblico con sobrietà umiltá e semplicità nella consapevolezza che la conoscenza dei saperi è un percorso in itinere che non ha fine ma solo un punto di partenza verso nuove conoscenze, verso nuovi orizzonti. La vita di Piero Angela è stata tutta una corsa alla scoperta dei misteri del sapere nella sua più verace eccezione, il suo porgere le proprie conoscenze alla collettività è stato il dono più emblematico di chi concepisce la cultura come strumento di crescita socio-culturale di un popolo. Il suo percorso di vita professionale da giornalista è costellato da tanti successi in RAI dove è stato cronista radiofonico, inviato e conduttore del TG.1 ,per poi passare gli ultimi decenni ad essere autore e conduttore di Quark e Super Quark programmi che lo hanno consacrato come giornalista scientifico per antonomasia. La sua eredità più preziosa è per gli insegnanti di oggi che hanno perso la strada maestra per insegnare, Piero usava dire: “ludendo docere” cioè insegnare divertendo “. Metodo questo che oggi non viene praticato nelle scuole perché i docenti sono presi dall’ ansia dei programmi da svolgere e dai tanti progetti da attuare che non hanno una seria e propositiva ricaduta sulla crescita del discente. Eppure i lunghi programmi culturali di Piero Angela non stancavano anzi appassionavano perché il loro linguaggio era semplice e forbito e incuriosiva, ciò che ogni insegnante dovrebbe far nascere nell’ allievo, la curiosità delle nuove conoscenze e del sapere. Da oggi il Paese e soprattutto la scuola saranno orfani di un grande maestro che ha saputo aprire a tutti la culla dei saperi. Grazie Piero, l’Italia intera s’inchina alla tua memoria.

Michele Izzo.













