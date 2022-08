Marano, dopo anni e tante polemiche via libera al pagamento degli scrutatori del 2018

184 Visite

Dopo 4 anni, un mare di polemiche, l’organismo straordinario di liquidazione ha dato il via libera al pagamento gli scrutatori impegnati alle amministrative del 2018. Le somme furono bloccate poiché confluite nella massa passiva del dissesto finanziario. Il Comune finì in default nell’ottobre del 2018 e nel novembre successivo si tennero le elezioni. La giunta Visconti avrebbe potuto liquidare quelle somme entro il 31 dicembre di quello stesso anno, ma non lo fece poichè uno degli ex segretari generali dell’ente non volle avallare il provvedimento. Chi a suo tempo fornì i dati relativi al proprio IBAN li riceverà sul contro; gli altri potranno ritirare il dovuto in banca a partire dal giorno 16 agosto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS