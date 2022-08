Elezioni, il centrodestra svela il programma per governare l’Italia

51 Visite

Il centrodestra presenta il programma: il testo è composto da 8 pagine e 15 paragrafi. Ogni partito potrà ulteriormente contribuire con ulteriori proposte. Si va dalla flat tax alle infrastrutture Pd il sud, tra cui il ponte sullo stretto, l’alta velocità da portare fino in Sicilia, al maggiore controllo degli sbarchi. Si al federalismo fiscale per rendere più competitive le regioni. In politica estera atlantismo senza se e senza ma. Riforme anche per giustizia e pubblica amministrazione.













