Roma, salvato l’uomo rimasto bloccato per ore sottoterra. Lo scavo era abusivo

Salvato l’uomo rimasto bloccato sotto terra, a causa di uno scavo abusivo. Ora è ricoverato in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno impiegato 9 ore per tirarlo fuori. Altre tre persone che erano sbucate da un tombino sono state fermate dai carabinieri. Forse lo scavo era stato organizzato per tentare qualche colpo in banca o in qualche appartamento. I fatti non lontani da piazza San Pietro, a Roma.













