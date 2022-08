Elezioni, Conte si candida in tante regioni e la Raggi lo attacca

124 Visite

Candidatura in più regioni, altra deroga per Conte e malumori tra i pentastellati. Il Movimento è sempre più ad immagine e somiglianza del leader che fa sbroccare Virginia Raggi, che lo accusa di violare le regole. Il Movimento porterà in parlamento al massimo, secondo i sondaggi, 40-45 rappresentanti. Conte, secondo alcuni big, dovrebbe candidarsi nelle regioni del nord dove il M5S poco attecchisce, invece sarà presente nei territori dove il partito è già forte e toglierà spazio ad altri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS