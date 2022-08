Nonna dimentica il nipotino in auto: era andata al Bingo

160 Visite

Nonna lascia il nipotino in auto per andare al Bingo. I genitori avevano pianificato una vacanza e deciso di lasciare il piccolo, di 8 anni, con la mamma di uno dei due. La donna però non ha rinunciato al suo appuntamento con la sala e ha chiuso in auto il ragazzino.mi fatti si sono verificati a Treviso. Ad accorgersi di lui gli addetti alla sicurezza che, dopo aver cercato invano l’anziana, hanno allertato i carabinieri. Il bimbo sta bene, il caso è stato segnalato alla Procura dei minori.













