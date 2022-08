Irruzione nella tenuta di Trump, l’Fbi cercava documenti sulle armi nucleari

78 Visite

Il blitz nella tenuta di Trump? Secondo il Washington post i federali cercavano documenti sulle armi nucleari. Documenti in possesso di pochissime persone. L’irruzione sarebbe stata autorizzata dal ministro Garland. Trump si è scagliato contro Biden e i suoi sostenitori sono sul piede di guerra in vista della campagna presidenziale del 2024. Il clima è alquanto teso in tutto il Paese. Ieri un uomo, che aveva fatto irruzione in una sede dell’FBI in Ohio, è stato ucciso dopo ore e un lungo inseguimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS