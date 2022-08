52 Visite

Turista australiano entra abusivamente negli scavi di Pompei a bordo di uno scooter. L’uomo, 33 anni, è stato denunciato dai carabinieri. L’uomo si è scusato, sostenendo di non sapere che in quei viali non si potesse circolare. I militari hanno inoltre denunciato quattro tassisti per violazione al codice della strada.













