Jovanotti a muso duro contro “econazisti” che attaccano i suoi spettacoli in spiaggia

Jovanotti non ci sta e attacca quelli che definisce eco-nazisti che hanno violentemente criticato il Jova beach party. Repliche anche al geologo Mario Tozzi che lo aveva attaccato dalle pagine de La Stampa. “Non ho nulla di cui pentirmi, i nostri spettacoli sono fatti bene, organizzate da persone esperte che hanno studiato tutto a tavolino per un anno per eliminare ogni possibile impatto ambientale. Le feste in spiaggia sono pensate per sensibilizzare le persone sul tema ambientale, dovranno bruciarmi in piazza per farmi smettere di sostenere le mie idee. Chi critica è un fanatico”.













