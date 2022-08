CALVIZZANO: veicoli rubati nel centro di accoglienza. Sequestri dei Carabinieri

150 Visite

Un controllo di routine in una struttura di accoglienza per migranti si è rivelato particolarmente fruttuoso per i carabinieri della stazione di Calvizzano. Siamo in Viale della Resistenza, nell’area destinata a centro di asilo per oltre 200 persone di varie nazionalità. Nelle aree di pertinenza, verosimilmente in uso agli ospiti, 5 scooter provento di furto, 2 con telaio punzonato e contraffatto. E ancora una targa oggetto di furto commesso nel capoluogo campano. I veicoli sono stati tutti sequestrati, saranno restituiti ai legittimi proprietari e sono in corso accertamenti per verificare chi li utilizzasse.













