Marano: perdite idriche, acqua nelle case, spazzamento strade, abusi edilizi e commerciali: la gestione commissariale è un flop

226 Visite

Da via San Marco (in basso il video) a via Euclide (in basso la foto), da via Padreterno a via San Rocco: ogni giorno in redazione arrivano decine di foto e video di perdite idriche e ulteriori disastri agli impianti. Acqua che si perde in strada, milioni di litri al giorno, senza che il Comune muova un dito. Ci sono strade – come cupa Castello Scilla – dove l’acqua non arriva ancora, nonostante le riparazioni e gli interventi agli impianti.

Le perdite idriche vengono riparate in tempi biblici e i gli impianti di sollevamento, quelli di San Rocco e via Marano-Quarto, continuano a fare capricci. Negli ultimi giorni, per molte ore, numerose famiglie sono rimaste a secco. Il Comune è lento negli interventi e le problematiche – come avevamo previsto – non sono state risolte definitivamente. Occorreranno interventi strutturali, ma i tempi per l’espletamento dei bandi di gara (annunciati) saranno medio-lunghi. I commissari non conoscono il territorio: si fidano ciecamente di tecnici e collaboratori, ma poco sanno di ciò che accade anche sul fronte dello spazzamento delle arterie (ma chi è deputato a controllare cosa fa e quali penali sono state eventualmente applicate alla ditta che gestisce il servizio?) o dei casini che ancora ci sono sul fronte dell’abusivismo edilizio, commerciale e finanche sui beni confiscati, dove alcune gravi vicende continuano a tenere banco. Il bilancio di questi primi 13 mesi di commissariamento – al netto delle buone operazioni tese a rimettere in sesto il bilancio – è pessimo sotto quasi tutti i punti di vista. Chi governa può girare la pizza accampare tutti gli alibi del mondo, e farsi bello grazie a qualche politico che si presta a far da sponda, ma chi è del territorio – e conosce i fatti e i misfatti – sa che su tantissimi aspetti si è fatto pochissimo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS