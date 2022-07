Il killer di Civitanova Marche si difende: “Ma quale razzismo, sono invalido e bipolare”

466 Visite

Filippo Ferlazzo: chi è il 32enne che venerdì scorso, a Civitanova Marche (Macerata), ha ucciso il venditore ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. Al suo avvocato d’ufficio ha rivelato di avere seri disturbi psichiatrici.

Il 32enne operaio, originario di Salerno, si trova ora nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Qui ha incontrato Roberta Bizzarri, avvocata d’ufficio, e in due ore e mezza di colloquio ha spiegato: «Sono invalido civile al 100% e ho problemi psichiatrici. Mia madre Ursula ha tutti i documenti del Tribunale di Salerno, se li faccia mandare. Mi hanno giudicato bipolare e border-line». Non è chiaro se si tratti di una strategia difensiva, anche perché la legale ha già annunciato di voler chiedere una perizia psichiatrica per il proprio assistito. Da una prima ricostruzione, fonti sanitarie avrebbero confermato che Filippo Ferlazzo sarebbe uno “psicopatico sociale”, come stabilito da alcuni esami fatti qualche anno fa a Salerno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS