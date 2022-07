Rifiuti tossici, nuovo rogo tra Giugliano e Qualiano. Onofaro: “Chiudere immediatamente campi rom”

Un nuovo rogo di rifiuti tossici ha interessato due giorni fa la zona di Masseria del Pozzo, ai margini della zona Asi di Giugliano – Qualiano. Stessa dinamica, stesso posto da trenta anni, una coltre di fumo nero, ha ricoperto il cielo di parte dell’area Nord di Napoli. L’ immenso deposito di rifiuti che sorge a ridosso del campo Rom di Giugliano e’ ancora una volta teatro dell ‘ ennesimo attacco mortale alla salute dei cittadini. C’è qualcuno in quella zona che continua ad agire indisturbato, nonostante gli allarmi e le continue denunce che, vengono lanciate alle istituzioni, alla Regione ed al Governo. La terra dei fuochi è ormai la terra dei ROM. Quei campi devono essere immediatamente liberati, per decenni ne abbiamo pagato le conseguenze, adesso basta ! Chiederemo un impegno chiaro e risolutivo al nuovo governo di centrodestra che mi auguro dopo il 25 settembre avremo alla guida della Nazione: LO SGOMBERO DEI CAMPI ROM DI GIUGLIANO, come impegno da assolvere NEI PRIMI mesi di governo. Un concreto segnale verso la nostra area martoriata da discariche e di morte.

Salvatore Onofaro, Responsabile Regionale Enti locali Lega