Marano, giovane accoltellato. L’appello della mamma: “Donate sangue per mio figlio”

Sono stazionarie le condizioni di Carlo, il giovane colpito da un fendente all’addome. L’aggressione, che non sarebbe in alcun modo motivata, pare sia stata compiuta giorni fa da un uomo di colore. Le indagini sono in corso per chiarire il grave episodio. Il ragazzo forse in queste ore verrà svegliato dal coma farmacologico. Dal suo ricovero in ospedale molte sono state le trasfusioni per la perdita di molto sangue e ancora altre ne saranno necessarie per strappare alla morte il giovane malcapitato. La mamma, interpellata dai docenti della Socrate-Mallardo, dove l’anno scorso Carlo si era licenziato, ha chiesto di fare un appello a tutta la cittadinanza maranese di donare sangue per la vita di suo figlio. Coloro che volessero donare possono recarsi all’Ospedale del Mare di Napoli dove Carlo è ricoverato in terapia intensiva. La redazione di Terranostranews invita i cittadini tutti di Marano a rispondere all’appello di una madre disperata.

Michele Izzo.