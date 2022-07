Marano, clan Polverino. Assolto Vincenzo, condannati i killer di Siani, i loro figli e Michele Marchesano

600 Visite

Assoluzioni e condanne pesanti a Napoli nord. Vincenzo Polverino (nella foto), figlio del super boss Giuseppe, è stato assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni. Polverino era a processo assieme ad altri presunti esponenti del clan Polverino. Condannati, invece, Michele Marchesano (18 anni), cognato del padrino di Marano, Luigi Esposito (16 anni), Raffaele Ruggiero (15 anni), Nicola Del Core (16 anni) e Salvatore Cappuccio (6 anni per ricettazione). Condannati, inoltre, anche Ciro Cappuccio e Armando del Core, già in carcere per l’omicidio Siani. Per entrambi i killer del giornalista del Mattino la pena (derubricato il capo d’accusa) è a 9 anni per ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Secondo l’accusa, i due sono percettori di un vitalizio versato anche dal clan Polverino per l’omicidio del giornalista del Mattino. Tra gli assolti anche Assunta De Fenza e Montella Maria Rosaria. Processo di primo grado, rito ordinario. Le difese dei condannati proporranno ricorso in appello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS