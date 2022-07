Vaiolo delle scimmie, casi a Caivano e Gricignano d’Aversa

Il vaiolo delle scimmie, purtroppo, fa “tappa” anche a Caivano. E così un intero nucleo familiare è finito in isolamento, poiché un componente sarebbe risultato positivo al relativo test. Naturalmente, per scongiurare eventuali allarmismi per i residenti, l’Asl competente per il territorio mantiene uno stretto riserbo sull’identità delle persone coinvolte.

Primo caso di vaiolo delle scimmie nel Casertano. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro.