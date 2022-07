Calvizzano. Festività del Patrono San Giacomo: “Stasera solennità e incendio del campanile”

115 Visite

Auguri a tutti i Giacomo e Giacoma di Calvizzano. Oggi è il giorno del Santo Patrono. Oggi è la festività più sentita dalla comunità calvizzanese. Oggi è il giorno di San Giacomo Apostolo. Il nostro protettore. Il patrono resta un solido punto di riferimento nella vita di ogni cittadino. Affideremo le sorti del nostro paese al suo buon cuore, augurandoci che aiuti il nostro paese a svilupparsi e a crescere sempre di più sia dal punto di vista economico che sociale. Vi aspettiamo stasera alle 19.00 con l’esibizione di sbandieratori e musici che percorreranno tutto il Corso Mirabelli, dopo di che, alle 19.30 il nostro Santo Patrono verrà trasportato nel Parcheggio di Via Galiero, dove il nostro caro parroco Don Ciro Tufo celebrerà la santissima messa. Dopo la cerimonia ci dirigeremo verso Piazza Umberto I dove ci sarà la simulazione dell’incendio del campanile alle ore 21.30. E’ un evento storico che attendiamo da diversi anni. Poco alla volta stiamo ripristinando le nostre tradizioni per non perdere la nostra identità. L’incendio è sicuramente un momento unico tutto da vivere. Per questo spero che non mancherete a questo imperdibile appuntamento. Lo fa sapere in una nota Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano.













