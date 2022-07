Regione, legge urbanistica. Ciampi: “Un favore al partito del cemento, è una vera e propria liberalizzazione”

107 Visite

M5S, Ciampi: “Legge Urbanistica, dall’amministrazione De Luca un favore al partito del cemento”

Il consigliere regionale e componente della Quarta Commissione: “Il disegno di legge regionale potrà produrre danni irreparabili al territorio”

“Il disegno di legge regionale sull’Urbanistica approvato oggi in Commissione avvia di fatto una nuova stagione in cui si tornerà a costruire senza controlli. Gli emendamenti che io stesso ho proposto miravano ad arginare un fenomeno del quale non si sentiva proprio la necessità”. E’ quanto dichiarato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, a margine della seduta della Quarta Commissione sull’esame del testo.

“Siamo contrari a quella che, a tutti gli effetti, è una liberalizzazione e non una semplificazione, perché riteniamo che si debba investire nella rigenerazione urbana con consumo di suolo zero, seguendo l’operazione già avviata con il Superbonus e salvaguardando un territorio martoriato e a rischio idrogeologico”, prosegue Ciampi. “Introdurre norme che consentono di ampliare le costruzioni esistenti e continuare con la politica della proroga come è accaduto con il Piano casa, significherà rinviare il commissariamento dei Comuni che non hanno il piano Urbanistico e fare a meno del Piano Paesaggistico sul quale la Regione ha un contenzioso aperto con il Ministero dei beni culturali. Tutto questo inoltre non servirà a velocizzare le procedure in vista del Pnrr perché le norme ci sono e non abbiamo bisogno di deroghe e rinvii per realizzare le opere programmate. Col serio rischio che quanto si introduce oggi possa essere stoppato dalla Consulta”.

“Di fatto, però, nelle more dell’intervento della Corte costituzionale, le costruzioni intanto partiranno e questo determinerà contenziosi e confusione. Il partito del cemento – conclude il consigliere regionale – viene favorito senza vergogna dall’amministrazione De Luca che consegna il governo del territorio nelle mani dei costruttori e delle società immobiliari che decideranno il destino e lo sviluppo della nostra regione”.













