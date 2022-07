Marano, l’acqua manca anche oggi in tante zone: per chi ci governa o dovrebbe indagare è normale?

151 Visite

Ormai non fa più notizia, ma la situazione è sempre la stessa in tante zone di Marano: via Padreterno, via Corree di Sotto, via Cupa Castello Scilla e in altre arterie. L’acqua manca oggi, ma qualcuno al Comune continua a sostenere che è tutto ok. E’ una vicenda allucinante, sottovalutata da tutti: magistrati e forze dell’ordine incluse. Chiediamo indagini serie sul Comune e non tolleranza e morbidezza nei confronti di chi governa, politici o commissari. Chiaro?













