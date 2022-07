Beach soccer, a Mugnano la finale nazionale del torneo Under 15

Beach Soccer: a Napoli la presentazioni delle fasi finali del torneo Under 15.

Dal 29 al 31 luglio, a Mugnano di Napoli, le 6 società finaliste si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia Si è tenuta oggi, presso l’hotel Mediterraneo di Napoli, la conferenza stampa di presentazione delle fasi finali del Torneo Under 15 beach soccer, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC, che si terranno dal 29 al 21 luglio all’Arena Beach Soccer di Mugnano di Napoli. All’incontro, moderato dal Segretario USSI Campania Pier Paolo Petino, sono intervenuti: Ferdinando Arcopinto Presidente della Commissione Tecnica per il Beach Soccer Giovanile, Francesco Cacciapuoti Coordinatore Regionale FIGC Settore Giovanile e Scolastico e Carmine Zigarelli Presidente Comitato Regionale Campania FIGC Lega Nazionale Dilettanti. “Siamo onorati che le finali del Torneo Under 15 si terranno nella nostra regione e come settore giovanile e scolastico stiamo lavorando alacremente per promuovere sempre più il beach soccer”, ha dichiara toil Coordinatore Regionale FIGC SGS Francesco Cacciapuoti. “Sviluppare sempre più il beach soccer, per creare una base di valore rilevante a livello nazionale. Stiamo ottenendo risultati importanti con le nostre Nazionali, femminile e maschile, segnale che attraverso una mirata programmazione, il livello tecnico può’ crescere in maniera esponenziale”, ha sottolineato il Presidente della Commissione Tecnica per il Beach Soccer Giovanile Ferdinando Arcopinto.

“Lavoriamo sinergicamente con il Settore Giovanile e Scolastico per promuovere il beach soccer e ringraziamo il Presidente Vito Tisci e il Presidente FIGC Gabriele Gravina, per l’impegno profuso nello sviluppo della disciplina, che in Campania sta registrando importanti risultati. La Polisportiva Santa Maria, a cui vanno le nostre congratulazioni, si è aggiudicata il titolo di Campioni d’Italia Under 18. Puntare sui vivai per rendere sempre più competitive le società di beach soccer nei campionati nazionali, ma anche nelle nostre nazionali. In bocca al lupo alle società partecipanti e alla campana Virtus Cilento. Un ringraziamento al Napoli Beach Soccer per l’ospitalità”, ha commentato il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli. “Siamo orgogliosi di avere avviato un nuovo e importante percorso di calcio giovanile legato alla disciplina del beach soccer. La costruzione di una filiera giovanile significa porre solide basi al movimento e formare in modo qualificato i nostri giovani e le strutture tecniche ed organizzative che saranno impegnate nel progetto. Ringrazio il Presidente Federale per la fiducia e gli stimoli continui allo sviluppo della struttura del Settore Giovanile e Scolastico”, ha affermato il Presidente FIGC SGS Vito Tisci intervenuto nel corso della conferenza.

A contendersi il primo titolo di Campioni d’Italia Under 15 Beach Soccer nella kermesse che prenderà il via il prossimo 29 luglio, le società Pol. Cilento Academy (Salerno), l’ASD Calcio Cuprense 1933 (Ascoli Piceno), la SSD Hermada (Latina) e l’ASD Calcio Lamezia, mentre nel Girone B sono raggruppate l’ASD Mezzano (Ravenna), la Totti Soccer School (Roma) e l’ ASD Sicilia Beach Soccer (Catania).